Deve vir com o pacote de envelhecimento isto de cada vez mais dizer «No meu tempo…»

A verdade é que esta juventude de agora não sabe a sorte que tem por não ser forçada a adotar uma seleção no Mundial.

Esses felizardos, que nunca viram a Seleção Nacional de férias durante uma fase final, nem imaginam os meus dilemas de miúdo, que, mesmo a piscar o olho à Argentina e até à Nigéria, me fizeram torcer pelo Brasil de Romário, em 1994, e pelo de Ronaldo, em 1998.

Essas memórias, que já tinha como distantes, voltaram por estes dias, em viagem por países cujas seleções não se apuraram para o Campeonato do Mundo.

O Mundial joga-se nos estádios dos anfitriões, mas vive-se com intensidade crescente nas ruas dos países que o disputam, em contraste com o vazio daqueles cujas seleções não lograram lá chegar.

Embora circunstancial, é uma espécie de orfandade isto de ser futebolisticamente apátrida durante um mês e tal.

Se este sentimento já era estranho para mim em adolescente, imagino o que seja para quem já viveu quase um século e tenha visto a sua seleção coroar-se de glória.

Em viagem, o meu superpoder é fazer itinerários e tirar fotografias. Demasiadas. O da minha mulher é entabular conversas com locais, geralmente anciãos, e ficar uns bons minutos a ouvir as suas histórias de vida.

É bem mais proveitoso o dela.

Foi assim que conheci o senhor Bruno, sentado à porta da sua casa, num sítio onde cada uma tem uma cor diferente, debruçado sobre a bengala, a ver o tempo e os turistas passar.

Naquele largo de Burano, a mais colorida das ilhas da Lagoa de Veneza – e provavelmente do mundo –, defronte da torre inclinada – “Il Campanile Storto” – da Igreja de San Martino, Bruno queixa-se dos vizinhos da ilha de Murano: «Têm o nariz empinado. Não são simpáticos como nós.»

O adorável “campanilismo” italiano foi só o primeiro passo para uma conversa que acabaria por ir parar ao futebol.

Bruno, “vecchio” adepto Juventus, sublinha com indisfarçável embaraço, que, uma vez mais, não vai poder ver a sua Itália no Mundial.

Bem sei. Aqueles penáltis contra a Bósnia…

Na verdade, o enguiço dura há 20 anos. Desde o título mundial conquistado em 2006, Itália foi eliminada precocemente na fase de grupos (2010 e 2014) e, para piorar, não se qualificou em 2018, 2022 e 2026. Uma «porca miseria» para um país em forma de bota, apaixonado pelo “calcio”.

O contraste é evidente. Naquele belíssimo enquadramento de casas coloridas, falta a euforia em tons vivos das ruas que fervem com a grande festa do futebol pelos quatro cantos do mundo.

Mesmo sem a memória do bicampeonato de 1934 e 1938, sob o comando de Vittorio Pozzo, Bruno vibrou com os títulos mundiais de 1982 e de 2006 e sofreu com as derrotas nas finais de 1970 e 1994.

Ele que viu Mazzola, Riva, Rivera, Rossi, Zoff, Baresi, Maldini, Roberto Baggio, Del Piero, Totti, Buffon, Pirlo, Nesta, Cannavaro… vive agora constrangido por uma maldição que parece não ter fim.

Conhece gerações inteiras de futebolistas e até já conviveu com grandes nomes do futebol, como Florentino Pérez, que serviu no finíssimo restaurante da rua central, onde trabalhou durante quase toda a vida.

Agora, com a grande Itália de fora de um Mundial de 48 seleções, encolhe os ombros, conformado, apesar do sorriso fácil.

«É da Juve? E o Francisco Conceição?», pergunto.

«O ala? O piccolino? É bravo! Vou torcer por ele.»

Fraco consolo para um tetracampeão do mundo.

Daqui a pouco, Bruno trocará as vistas da invasão de turistas que lhe passam à porta pela da TV, para assistir ao Mundial, mesmo sem conseguir adotar uma seleção.

Então, vai apoiar-se na bengala, levantar-se da cadeira e voltar para dentro da sua casa, que, naquele encantador arco-íris que é Burano, foi de forma quase profética pintada com a cor da “Squadra Azzurra”.

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«A Vírgula» é um espaço de crónica da autoria do jornalista Sérgio Pires.