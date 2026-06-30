Declarações de Ronald Koeman, selecionador dos Países Baixos, após a derrota com Marrocos (1-1, 2-3 após penáltis), nos 16 avos de final do Mundial 2026:

«As seleções africanas evoluíram taticamente e na forma como abordam os jogos. Marrocos, por exemplo, tem muito talento — jogadores jovens em grandes clubes europeus — e não é coincidência estar à frente dos Países Baixos no ranking mundial.»

Opção pelos cinco defesas no início do jogo

«Sabia o que era melhor para a minha equipa. Têm o direito de criticar, mas defendemos melhor do que em outras ocasiões. Se tivesse de voltar a decidir, tomaria a mesma decisão.»

Continuidade como selecionador

«Tenho de refletir. Depois, tomarei uma decisão. A desilusão desta eliminação está muito fresca.»