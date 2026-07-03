A Real Federação Neerlandesa de Futebol (KNVB) apresentou ao Ministério Público do país uma queixa devido a insultos racistas dirigidos a jogadores da seleção.

Esta maré de insultos surgiu nas redes sociais a Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville – três jogadores neerlandeses que falharam as grandes penalidades que ditaram a eliminação frente a Marrocos.

Segundo a KNVB, foram reportadas várias publicações à agência especializada Meld Online Discriminatie (MOD) para avaliar os possíveis crimes.

Até então, os especialistas jurídicos da MOD já analisaram potenciais crimes, solicitaram a remoção das publicações e das contas nas redes sociais. Em certos casos elaboraram uma queixa formal para apresentar às autoridades.

Todos os casos considerados passíveis de investigação criminal serão encaminhados pela KNVB para o Ministério Público dos Países Baixos.

«Existem limites, e aqueles que os ultrapassarem enfrentarão as consequências», referiu a KNVB. A ministra do Desporto neerlandesa, Mirjam Sterk, descreveu as reações racistas como «profundamente lamentáveis».