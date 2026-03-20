Depois de ter sofrido um grave acidente durante o jogo entre Liverpool e Galatasaray, Noa Lang está entre os 26 convocados de Ronald Koeman para os amigáveis com a Noruega e o Equador.

A ausência mais sonante da lista de eleitos do selecionador neerlandês é Frenkie de Jong, craque do Barcelona, que está afastado dos relvados, desde fevereiro, por lesão.

A principal novidade é Kees Smit, jovem destaque de 20 anos do AZ Alkmaar, que recentemente mostrou vontade de se transferir, tendo como destino preferido a liga espanhola.

A seleção dos Países Baixos está no grupo F do Mundial, e tem pela frente o Japão na primeira ronda da prova, jogo marcado para dia 14 de junho.