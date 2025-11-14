Os Países Baixos têm o apuramento para o Mundial 2026 praticamente selado, sendo apenas uma questão de formalidade na última jornada, depois do empate alcançado na visita à Polónia, na noite desta sexta-feira, em jogo da sétima e penúltima jornada do grupo G da qualificação europeia.

Com o defesa do FC Porto, Jakub Kiwior, no onze inicial, a Polónia chegou à vantagem perto do intervalo, com um golo de Jakub Kaminski, aos 43 minutos, assistido por Robert Lewandowski.

A vantagem parcial deixava os polacos igualados virtualmente com os Países Baixos, com 16 pontos, ainda que em desvantagem no primeiro critério de desempate, o saldo de golos total no grupo. Algo que, se se mantivesse, abriria ainda algum entusiasmo para a última jornada, na luta pelo primeiro lugar.

Porém, os Países Baixos responderam logo a abrir a segunda parte, com Memphis Depay a fazer o 1-1, aos 47 minutos.

Perto da hora de jogo, o jogo esteve interrompido por alguns minutos devido ao arremesso de artefactos pirotécnicos, num encontro em que o resultado não mais se alteraria.

As contas do grupo num dia de vitória surpreendente de Malta

No outro jogo do grupo, horas antes, Malta protagonizou uma das grandes surpresas desta semana de seleções, ao vencer por 1-0 na visita à Finlândia. Um golo de Jake Grech, aos 81 minutos, decidiu o jogo e valeu a primeira vitória a Malta na fase de qualificação. Zach Muscat, defesa do Desportivo de Chaves, foi titular na seleção visitante.

Esta foi a primeira vitória de Malta, na condição de visitante, num jogo de qualificação para um Mundial, ao fim de 12 anos. A última foi ante a Arménia, em 2013.

Com este desfecho, a Polónia garantiu, no mínimo, o play-off, dado que está no segundo lugar, com 14 pontos, mais quatro do que a Finlândia, que tem 10 no terceiro lugar e já disputou todos os seus oito jogos. Malta subiu ao quarto lugar com cinco pontos e a Lituânia desceu ao quinto e último posto, com três.

Os Países Baixos lideram com 17 pontos e o apuramento direto só não será conseguido se perder na receção à Lituânia na segunda-feira, se a Polónia ganhar na visita a Malta e se, a juntar a esta combinação de resultados, os polacos superassem os neerlandeses no saldo de golos total. E, nesta altura, os Países Baixos têm uma diferença positiva de 19 golos (23-4) para seis positivos da Polónia (11-5). Ou seja, 13 golos à maior.