Com Bednarek e Kiwior no onze, a Polónia foi a Roterdão empatar com os Países Baixos a um golo, somando um ponto importante na luta por um lugar no Mundial do próximo ano.

Dumfries inaugurou o marcador para os neerlandeses aos 28 minutos e o «vento» parecia correr favorável à seleção da casa, até porque Lewandowski, estrela da Polónia, foi rendido pouco depois da hora de jogo.

Mas aos 80 minutos, Matty Cash, lateral-direito dos polacos, recebeu a bola solto na direita e disparou forte e colocado para o 1-1 final.

Com este resultado, Países Baixos, Polónia e Finlândia seguem com 7 pontos e nos três primeiros lugares, por esta ordem, no Grupo G. Os neerlandeses têm menos um jogo.