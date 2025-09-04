Portistas Bednarek e Kiwior titulares no empate da Polónia nos Países Baixos
Dupla do FC Porto cumpriu os 90 minutos
Com Bednarek e Kiwior no onze, a Polónia foi a Roterdão empatar com os Países Baixos a um golo, somando um ponto importante na luta por um lugar no Mundial do próximo ano.
Dumfries inaugurou o marcador para os neerlandeses aos 28 minutos e o «vento» parecia correr favorável à seleção da casa, até porque Lewandowski, estrela da Polónia, foi rendido pouco depois da hora de jogo.
Mas aos 80 minutos, Matty Cash, lateral-direito dos polacos, recebeu a bola solto na direita e disparou forte e colocado para o 1-1 final.
Com este resultado, Países Baixos, Polónia e Finlândia seguem com 7 pontos e nos três primeiros lugares, por esta ordem, no Grupo G. Os neerlandeses têm menos um jogo.
Bomba de Matty Cash para o empate dos polacos em Roterdão 💣#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #PaísesBaixos #Polónia pic.twitter.com/w0vkudcrdw— sport tv (@sporttvportugal) September 4, 2025