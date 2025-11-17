Os Países Baixos estão no Mundial 2026!

A «Laranja Mecânica», comandada pelo ex-técnico do Benfica Ronald Koeman, goleou esta noite a Lituânia por 4-0 e garantiu a 12.ª presença em 23 edições do campeonato do mundo.

Na Arena de Amesterdão, os neerlandeses abriram o marcador por Tijjani Reijnders, aos 16 minutos. Na segunda parte, Cody Gakpo, aos 58, na conversão de uma grande penalidade, Xavi Simons, aos 60, e Donyell Malen, aos 62, selaram o resultado final.

Noutro jogo do Grupo G de qualificação europeia, a Polónia,com o portista Jakub Kiwior a titular, sofreu para vencer em Malta, por 3-2.

Lewandowski (32m), Wszolek (59m) e Zielinski (85m) fizeram os golos dos polacos, que já tinham garantido o segundo lugar que vale uma vaga no play-off de acesso ao Mundial.