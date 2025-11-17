VÍDEO: Países Baixos goleiam Lituânia e apuram-se para o Mundial
Triunfo por 4-0 vale 12.ª presença neerlandesa no campeonato do mundo. Polónia com o portista Kiwior sofre para vencer Malta e está no play-off
Os Países Baixos estão no Mundial 2026!
A «Laranja Mecânica», comandada pelo ex-técnico do Benfica Ronald Koeman, goleou esta noite a Lituânia por 4-0 e garantiu a 12.ª presença em 23 edições do campeonato do mundo.
Na Arena de Amesterdão, os neerlandeses abriram o marcador por Tijjani Reijnders, aos 16 minutos. Na segunda parte, Cody Gakpo, aos 58, na conversão de uma grande penalidade, Xavi Simons, aos 60, e Donyell Malen, aos 62, selaram o resultado final.
3️⃣ golos em apenas 4️⃣ minutos para os Países Baixos 🤯#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #PaisesBaixos #Lituania pic.twitter.com/mOgelLCJIG— sport tv (@sporttvportugal) November 17, 2025
Noutro jogo do Grupo G de qualificação europeia, a Polónia,com o portista Jakub Kiwior a titular, sofreu para vencer em Malta, por 3-2.
Lewandowski (32m), Wszolek (59m) e Zielinski (85m) fizeram os golos dos polacos, que já tinham garantido o segundo lugar que vale uma vaga no play-off de acesso ao Mundial.