INCRÍVEL: jogadores do Suriname festejam... após serem acordados de madrugada
Momento aconteceu junto ao hotel onde a equipa dormia, horas antes do jogo frente ao Panamá
A comitiva do Suriname protagonizou um momento verdadeiramente incrível durante a noite desta terça-feira e tudo teve origem... na perturbação do sono dos atletas.
Ora, os adeptos do Panamá deslocaram-se até ao hotel onde a equipa adversária dormia e começaram a fazer barulho para os acordar. Mas o que não esperavam era a reação dos jogadores, que saíram à rua e juntaram-se à festa de forma surpreendente. Horas depois, as duas equipas defrontaram-se no relvado e tudo ficou decidido com um empate a um golo.
Assista aqui ao momento:
