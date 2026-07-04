José Luis Chilavert voltou a envolver-se numa polémica. Horas antes do encontro entre França e Paraguai, dos oitavos de final do Mundial 2026, o antigo guarda-redes respondeu às críticas de Christophe Dugarry com uma publicação nas redes sociais.

Tudo começou com as declarações do antigo avançado francês, campeão do Mundo em 1998 e atualmente comentador da RMC Sport. Dugarry antecipou um encontro de sentido único.

«O Paraguai vai ser goleado, humilhado. Vai querer defender porque é incapaz. Incapaz. Repito duas vezes para que fique bem claro. Ofensivamente é catastrófico», começou por dizer.

O antigo internacional francês foi mais longe e mostrou-se convicto de que os verdadeiros testes para a seleção gaulesa só surgirão mais à frente na competição.

As palavras não passaram despercebidas a Chilavert, que respondeu através da rede social X.

«Christophe, tens razão. No Mundial de 1998 enfrentámos os franceses e agora o Paraguai vai defrontar uma seleção de África», atirou o antigo guardião da seleção paraguaia.

O Paraguai-França disputa-se esta sexta-feira, nos oitavos de final do Mundial 2026, quase 28 anos depois do duelo entre as duas seleções no Mundial de 1998, quando os franceses venceram por 1-0, após prolongamento, graças ao golo de ouro de Laurent Blanc.

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