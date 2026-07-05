Pedri deixou vários elogios a Vitinha e à Seleção Nacional, em entrevista ao jornal espanhol Marca.

O jogador do Barcelona afirmou que o internacional português é um dos melhores médios do mundo.

«Vitinha é de primeira classe, especialmente no controlo de bola e na forma como dita o ritmo do jogo. Quando o enfrentei fiquei impressionado com o quanto ele [Vitinha] corre, nunca fica parado. Ele passa sempre a bola para os colegas que estão livres e, como eu disse, ele é de primeira classe. Um dos melhores médios do mundo.»

Além disso, Pedri lembrou a derrota da Espanha frente a Portugal na final da Liga das Nações, em Munique, e anteviu um jogo equilibrado entre as equipas.

«Vamos analisar o jogo agora com o treinador e com os analistas. Vamos ver o que precisa de ser corrigido, o que melhorámos, o que ainda precisamos de melhorar. Temos de nos lembrar que perdemos aquela final. Queremos curar essa ferida.»

«Acima de tudo, é verdade que ambas [Portugal e Espanha] são equipas de topo, com aspirações de ganhar o Mundial. Estamos entre os favoritos. São duas potências e acho que será difícil. Queremos seguir em frente para a próxima fase de qualquer maneira, obviamente. Será um grande jogo, muito equilibrado», sublinhou.

Os comandados de Roberto Martínez e Luis de la Fuente medem forças na próxima segunda-feira (dia 6 de julho, às 20h00 de Portugal), em jogo a contar para os oitavos de final do Mundial de 2026.