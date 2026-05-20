Pizzi, médio que recentemente se retirou do futebol profissional, esteve presente esta terça-feira no lançamento do livro de outro ex-futebolista, José Eduardo.

O médio ex-Benfica foi questionado sobre alguns assuntos que têm marcado a atualidade desportiva, sendo um deles a ausência de Ricardo Horta da convocatória de Portugal para o Mundial (que até mereceu críticas do presidente do Sp, Braga). Pizzi mostrou-se solidário com o antigo companheiro ao qual deixou alguns elogios.

«O Ricardo Horta é um grande amigo para mim. Obviamente que eu vou ser muito suspeito a falar do Ricardo. Acho que é um grandíssimo jogador, com muita qualidade. Na minha opinião, sim, merecia [ter sido chamado ao Mundial]», afirmou Pizzi.

«Já tive a oportunidade de falar com ele. Acho que nós falamos quase todos os dias, tive a oportunidade de lhe mandar uma mensagem a dizer que é um grande jogador para levantar a cabeça e o futebol também não é só isto. Há muita coisa para além da seleção», acrescentou.

O antigo internacional português falou ainda sobre os recentes rumores que têm apontado o nome de Ruben Amorim ao Benfica, afirmando que não sabe detalhes sobre a situação e reforçando a grande amizade que tem com o técnico português.

«Amorim no Benfica? Isso a mim não cabe a mim responder. Não sou o presidente do clube. Isso cabe à direção e a toda a gente que está a trabalhar nesse caso. Se estiverem a trabalhar, que eu não sei se o Mourinho vai sair ou não, por isso acho que isso não é um assunto que me diz respeito. Tenho uma ligação muito boa com o Ruben Amorim e desejo sempre o maior sucesso para ele», explicou.

O jogador que se retirou dos relvados no fim-de-semana passado afirmou também tirar um período para descansar, mas assumiu a vontade de trabalhar para continuar no mundo do futebol, desta feita como treinador.