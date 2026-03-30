Os últimos seis apurados para o Mundial 2026 vão ser conhecidos esta semana, entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta-feira em Portugal, a pouco mais de dois meses do arranque da prova que se disputa entre Estados Unidos, México e Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.

Em jogo estão 12 seleções, com seis vagas em aberto, quatro delas nas finais do play-off europeu da UEFA e mais duas nas finais dos dois play-off intercontinentais. Todas as decisões são a um só jogo.

Essas decisões começam com as quatro finais de play-off na Europa, todas agendadas para as 19h45 de terça-feira. O Bósnia-Itália em Zenica (final do caminho A europeu), o Suécia-Polónia em Solna (B), o Kosovo-Turquia em Pristina (C) e o Chéquia-Dinamarca em Praga (D).

Cerca de duas horas mais tarde, joga-se a final do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica, que interessa às cores portuguesas. O jogo tem apito inicial marcado para as 22 horas e disputa-se no México, no Estádio Akron, em Zapopan, casa do Chivas Guadalajara.

E a última vaga vai ser decidida já madrugada dentro em Portugal, às 04h00 de quarta-feira, também no México, mas em Monterrey, entre Iraque e Bolívia.

A que grupos se juntam os vencedores?

Há, nesta altura, seis de 12 grupos em aberto no primeiro Mundial de sempre a 48 seleções. Grupo a grupo, eis a quem se juntam os vencedores dos play-off:

- O vencedor do Chéquia-Dinamarca junta-se a África do Sul, México e Coreia do Sul no grupo A.

- O vencedor do Bósnia-Itália junta-se a Suíça, Qatar e Canadá no grupo B.

- O vencedor do Kosovo-Turquia junta-se a Paraguai, EUA e Austrália no grupo D.

- O vencedor do Suécia-Polónia junta-se a Tunísia, Países Baixos e Japão no grupo F.

- O vencedor do Iraque-Bolívia junta-se a Senegal, Noruega e França no grupo I.

- O vencedor do RD Congo-Jamaica junta-se a PORTUGAL, Uzbequistão e Colômbia no grupo K.

Dez jogadores da Liga em ação, oito deles em dois duelos diretos

Em ação estão, nestas decisões, dez atletas que jogam na liga portuguesa, alguns deles em duelos diretos: o sueco, Gustaf Lagerbielke, do Sporting de Braga, mede forças com o trio polaco do FC Porto, composto por Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Oskar Pietuszewski.

No Chéquia-Dinamarca, Alexander Bah (Benfica), Morten Hjulmand (Sporting) e Victor Froholdt (FC Porto) tentam o apuramento dos dinamarqueses, na visita à seleção que tem Lukas Hornicek (Sp. Braga) nas opções.

Noutros jogos, Amar Dedic, do Benfica, defende os bósnios na receção à Itália. Deniz Gül (FC Porto) procura o apuramento pela Turquia no Kosovo.

Quatro estreantes no Mundial e mais um à espreita

Das 42 seleções já apuradas para o Mundial 2026, há quatro delas que são estreantes na história da competição: Cabo Verde, Uzbequistão, Jordânia e Curaçau.

Das 12 seleções que ainda procuram o apuramento, há apenas uma que pode ser também estreante: o Kosovo.

Entre as restantes, há mais quatro que já estiveram, mas apenas por uma vez, procurando a segunda participação na história: a Bósnia (esteve em 2014), a Jamaica (1998), o Iraque (1986) e a RD Congo, que participou em 1974, como Zaire.