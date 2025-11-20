O play-off de apuramento para o Mundial 2026 relativo ao resto do mundo (que incluiu seleções de África, Ásia, Oceânia, América Central e América do Sul), determinou os jogos que em março, no estádio de Guadalajara, vão decidir mais dois apurados para a fase final.

No Grupo 1, a Nova Caledónia vai defrontar a Jamaica na meia-final e quem vencer este jogo defronta a República Democrática do Congo na final. No Grupo 2, o Suriname vai defrontar a Bolívia e quem vencer este jogo defronta o Iraque na final.

Os vencedores das duas finais apuram-se para o Mundial 2026.

Grupo 1:

República Democrática do Congo, Nova Caledónia e Jamaica

Jogos Grupo 1:

Nova Caledónia-Jamaica

Vencedor do jogo anterior-RD Congo

Grupo 2:

Iraque, Bolívia e Suriname

Jogos Grupo 2:

Bolívia-Suriname

Vencedor do jogo anterior-Iraque