Mundial 2026: são estes os play-offs que vão apurar mais duas seleções
Jogos realizam-se em março, em Guadalajara, e dizem respeito às últimas vagas para o resto do mundo (as seleções europeias não entram nestes play-offs)
O play-off de apuramento para o Mundial 2026 relativo ao resto do mundo (que incluiu seleções de África, Ásia, Oceânia, América Central e América do Sul), determinou os jogos que em março, no estádio de Guadalajara, vão decidir mais dois apurados para a fase final.
No Grupo 1, a Nova Caledónia vai defrontar a Jamaica na meia-final e quem vencer este jogo defronta a República Democrática do Congo na final. No Grupo 2, o Suriname vai defrontar a Bolívia e quem vencer este jogo defronta o Iraque na final.
Os vencedores das duas finais apuram-se para o Mundial 2026.
Grupo 1:
República Democrática do Congo, Nova Caledónia e Jamaica
Jogos Grupo 1:
Nova Caledónia-Jamaica
Vencedor do jogo anterior-RD Congo
Grupo 2:
Iraque, Bolívia e Suriname
Jogos Grupo 2:
Bolívia-Suriname
Vencedor do jogo anterior-Iraque