O selecionador do Iraque, Graham Arnold, apelou à FIFA para adiar o play-off intercontinental de acesso ao Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, devido aos problemas logísticos provocados pela escalada da guerra envolvendo Irão, Israel e os Estados Unidos.

O Iraque tem encontro decisivo marcado para 31 de março, em Monterrey, no México, frente ao vencedor do duelo entre o Suriname e a Bolívia.

Segundo o técnico australiano, o conflito levou ao encerramento do espaço aéreo iraquiano até 1 de abril, impedindo que o plantel, composto maioritariamente por jogadores da liga local, se reúna para preparar o encontro. Além disso, vários atletas ainda não conseguiram obter vistos devido ao encerramento de embaixadas estrangeiras, enquanto o próprio Arnold está retido nos Emirados Árabes Unidos.

«Por favor, ajudem-nos com este jogo, porque neste momento estamos a ter dificuldades em tirar os nossos jogadores do Iraque», afirmou, lembrando que se trata «do jogo mais importante do país em 40 anos».

A crise já obrigou ao adiamento de um estágio previsto em Houston e o treinador defende que apresentar uma equipa formada apenas por jogadores que atuam no estrangeiro prejudicaria seriamente as hipóteses de qualificação.

«O presidente da nossa federação, Adnan Dirjal, está a trabalhar sem parar para planear e preparar tudo para tornar o sonho de todos no Iraque realidade, por isso precisamos que essa decisão seja tomada rapidamente», concluiu.

De recordar, Portugal está no grupo K com Colômbia, Uzbequistão e o vencedor do playoff entre Congo, Jamaica e Nova Caledónia.