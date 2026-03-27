Robert Lewandowski foi uma das figuras da vitória da Polónia frente à Albânia (2-1), na meia-final do ‘playoff’ de acesso ao Mundial 2026, mas no final do encontro destacou o contributo do jovem Oskar Pietuszewski, jogador do FC Porto, pedindo contenção nas expectativas em torno do atleta de apenas 17 anos.

O avançado do Barcelona considerou que a entrada do jogador de apenas 17 anos foi positiva, mas sublinhou que o mais importante é proteger o seu crescimento.

«Foi mais fácil para ele entrar no jogo do que começar de início. É um jogador espetacular, mas temos de deixá-lo crescer, jogar e evoluir. Não coloquemos pressão de que já tem de marcar golos e decidir jogos», afirmou, em declarações à TVP Sport.

Lewandowski foi mais longe e apelou à compreensão dos adeptos para com o jovem jogador do FC Porto.

«Sei que os adeptos olham para ele como um produto, mas é uma pessoa, um jovem de 17 anos. Tem toda a carreira pela frente. Deve jogar com tranquilidade e pensar apenas no que faz em campo. Eu próprio tento protegê-lo, porque o futebol vive muito das emoções», concluiu o avançado do Barcelona.