Francisco Conceição, jogador da Seleção Nacional, em declarações na Flash Interview da RTP Notícias, após o triunfo por 2-1 frente à Nigéria no último particular antes do Mundial 2026.

Mostrou a Martínez que é opção?

«Eu acho que todos os que foram convocados, acho que o objetivo é sempre jogar, sempre ajudar a Seleção dentro de campo é isso que eu tento fazer, ajudar os meus companheiros e ajudar a Seleção a ganhar jogos e é esse o meu objetivo. Estou feliz pelo golo, mas também estamos felizes pela vitória, porque é sempre importante preparar o Mundial a ganhar».

O que há para melhorar até ao Mundial

«Nós temos sempre coisas a melhorar, tanto com bola como sem bola, isso é o mister que sabe melhor. Nós ainda temos uns dias para preparar o primeiro jogo do Mundial e é isso que vamos tentar fazer, para chegar a esse jogo o mais bem preparados possível».