Nicolás Córdova, selecionador chileno, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa após a derrota frente a Portugal (2-1):

Pontos positivos a retirar deste jogo?

«Não era fácil jogar contra Portugal, contra este leque de jogadores. O jogo no primeiro tempo esteve muito organizado e deixámos poucos espaços. A saída de bola foi boa e acho que podíamos ter feito um pouco melhor antes do 1-0. Um erro defensivo faz com que fiquemos em desvantagem. Agora vamos organizar-nos e acho que foi um bom jogo dentro deste contexto.»

Renovação do Chile nos próximos anos

«Não sei quanto tempo vou demorar neste processo de renovação, talvez dois ou três anos. São as camadas jovens que vão alimentar a seleção principal. Há oito jogadores do campeonato sul-americano a estrearem-se nesta equipa. O nível que estamos à procura são jogadores como Bruno Fernandes.»