Diogo Costa voltou a ser um dos pilares da seleção nacional no Campeonato do Mundo de 2026. Depois de ter sido eleito homem do jogo no empate sem golos frente à Colômbia, o guarda-redes português não recebeu essa distinção na vitória por 2-1 sobre a Croácia, nos 16 avos de final, mas as estatísticas do Sofascore, parceiro estatístico do Maisfutebol, confirmam que voltou a ter um peso determinante e foi mesmo um dos destaques para o nosso jornal.

A comparação entre os dois encontros revela duas exibições de elevado nível, com exigências diferentes, mas sempre marcadas pela segurança do guarda-redes do FC Porto.

Menos defesas, mas mais intervenções decisivas

Frente à Colômbia, Diogo Costa foi chamado a intervir seis vezes, duas delas dentro da área, terminando com uma nota de 8,2 e o prémio de melhor jogador em campo.

Contra a Croácia, registou cinco defesas e recebeu nota 7,9. À primeira vista parece uma quebra, mas os dados mostram outra realidade: três dessas intervenções aconteceram dentro da área, mais uma do que frente aos sul-americanos, o que evidencia um grau de dificuldade superior nas ocasiões criadas pelos croatas. Também nos golos evitados, a diferença é mínima: 0,61 frente à Colômbia contra 0,51 diante da Croácia.

Sempre pronto quando Portugal precisou

Se frente à Colômbia foi constantemente solicitado durante os 90 minutos, diante da Croácia as intervenções acabaram por surgir nos momentos de maior pressão, sobretudo numa fase em que Portugal ainda procurava a reviravolta.

A equipa de Roberto Martínez venceu graças aos golos de Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, mas antes disso Diogo Costa evitou que os croatas aumentassem a vantagem e mantivessem o encontro sob controlo.

Os números confirmam essa consistência: uma saída segura para agarrar a bola, três recuperações de posse e a mesma eficácia nas bolas longas (três certas em seis tentadas), mantendo igualmente um papel importante na construção desde trás.

Dois jogos, o mesmo nível

As classificações do Sofascore (8,2 frente à Colômbia e 7,9 diante da Croácia) mostram que Diogo Costa manteve um rendimento muito semelhante nos dois encontros, apesar dos contextos distintos.

Contra a Colômbia, a sucessão de grandes defesas valeu-lhe, justamente, o prémio de homem do jogo. Frente à Croácia, o protagonismo acabou repartido pelos marcadores dos golos da reviravolta, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, mas isso não diminui o impacto do guarda-redes português.

Na prática, Portugal entrou na fase a eliminar com um guarda-redes em excelente forma. Sem o destaque individual da jornada anterior, Diogo Costa voltou a responder sempre que foi chamado, confirmou a consistência que tem exibido ao longo do torneio e reforçou a ideia de que continua a ser uma das maiores garantias da Seleção Nacional.