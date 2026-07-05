É em Dallas, no norte do Texas, que a Península Ibérica virar-se-á uma vez mais para uma das rivalidades mais históricas do desporto. Portugal-Espanha. Cozinho à Portuguesa-Paella.

Não se joga apenas por uma passagem aos «quartos» do Mundial 2026 – joga-se também pelo orgulho. Mas, afinal, o que conta a história do confronto entre estes hermanos?

Não, não vamos recuar ao tempo de D. Afonso Henriques. Basta analisar os duelos entre as equipas principais de futebol no presente século XXI - que já contam história suficiente. Desde logo um dado importante: a última vez que as equipas se encontraram nesta fase da competição não correu bem para os portugueses.

Este será o 13.º confronto entre Portugal e Espanha no presente século. Dos 12 já disputados, entre particulares e competições oficiais, Portugal venceu apenas dois no tempo regulamentar. O cenário espanhol é ligeiramente melhor – somam três triunfos em 90 minutos de jogo. No total, foram feitos jogos para Mundiais, Europeus, Ligas das Nações e particulares.

Os restantes sete jogos terminaram em empate no tempo regulamentar – com uma vitória para cada lado no desempate por grandes penalidades. O último confronto terminou, precisamente, dessa forma.

Foi há cerca de um ano que o país festejou a conquista da segunda Liga das Nações. Cristiano Ronaldo e Nuno Mendes marcaram pela Seleção Nacional. Martin Zubimendi e Mikel Oyarzabal faturaram pelos espanhóis.

Da marca dos 11 metros, Álvaro Morata falhou a grande penalidade, para alegria dos portugueses. Portugal sorriu, portanto, em Munique com a taça nas mãos. Um ano depois, é altura de novo round.

De resto, Portugal saiu vitorioso num jogo de preparação e no inesquecível Euro 2004. Em 2010, na Luz, a Seleção das Quinas goleou (4-0) com golos de Carlos Martins e Hugo Almeida e um bis de Hélder Postiga. Seis anos antes, no Europeu organizado em Portugal, Nuno Gomes marcou o golo da vitória em Alvalade para a fase de grupos.

Do lado espanhol, a última vitória foi na fase de grupos da Liga das Nações de 2022, em Braga. Dez anos antes, no Europeu 2012, Portugal foi eliminado nas «meias» nas grandes penalidades. João Moutinho e Bruno Alves falharam as cobranças do lado luso.

A última vez que as equipas se encontraram nos «oitavos» de um Mundial foi em 2010. E, diga-se de passagem, não correu bem para Portugal. Na África do Sul, o golo solitário de David Villa terminou com as aspirações portuguesas na competição.

Por fim, um dos jogos mais emocionantes no presente século. Não deu para nenhum lado – mas serviu para a memória de todo um país. Falamos, portanto, do hat-trick de Cristiano Ronaldo no Mundial 2018, claro.

Na Rússia, a contar para a fase de grupos, Portugal e Espanha empataram a três golos. Do lado espanhol um bis de Diego Costa e outro golo de Nacho Fernández. Da parte lusa só se ouviu «Siuuu!» três vezes.

Há muita história por detrás destas duas seleções. Uma certa inimizade até. Esta segunda-feira (20h00) escreve-se um novo capítulo. Espanha com uma ligeira vantagem recente. Portugal também com uma palavra a dizer. No fundo, poderá ser uma versão atualizada da Batalha de Aljubarrota.

Seja o que for, será bem mais do que «apenas» um jogo de futebol.