Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa após a vitória de Portugal sobre o Chile (2-1):

«Pressão» para fazer um bom Mundial?

«Acho que somos um grupo experiente e temos de nos focar no nosso trabalho. É o momento para falar, ter opiniões e ter muito barulho à nossa volta. O foco é preparar a equipa, o foco é esse. As opiniões fazem parte do nosso trabalho.»

Saída de Cristiano Ronaldo ao intervalo

«As seis substituições era o plano, só ajustámos para jogar com dez jogadores e faz parte do plano de todos os jogadores. O Cristiano ia sempre jogar 45 minutos.»

Guedes é o «substituto» de Diogo Jota?

«O Diogo Jota está connosco, o que é certo é que o Guedes é um perfil que ajusta as necessidades da equipa. Tem muito boa dinâmica, muito bom jogador e que joga na posição de ala e chega a zonas interiores. É muito diferente do Cristiano e do Gonçalo Ramos.»

Quarteto do PSG é opção para a Nigéria?

«Já podemos contar com eles para o jogo com a Nigéria, a ideia era recebê-los hoje. Tivemos boas notícias com o estado do Matheus Nunes e amanhã já temos os 27 jogadores para preparar o jogo contra a Nigéria.»