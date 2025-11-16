Foi à portuguesa. Foi preciso agarrar na calculadora e esperar até ao último jogo. Ora, Portugal lá garantiu presença no Mundial 2026. A nona participação na maior competição de seleções, a sétima seguida.

Dos 26 nomes agora convocados para o último estágio da Seleção, há dez que nunca participaram, 12 que estiveram no Qatar (2022), três que apontam para o terceiro Mundial e um nome que poderá entrar, uma vez mais, para a história.

Da goleada deste domingo, dois marcadores nunca pisaram o grande palco do futebol mundial: João Neves e Renato Veiga. Nélson Semedo, que alinhou de início frente à Arménia, também aspira a uma estreia num Mundial.

Os restantes nomes são Gonçalo Inácio, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Carlos Forbs, Rui Silva, Pedro Neto e Pedro Gonçalves. Todos eles nunca viveram a «festa» do futebol mundial.

Deixamos os estreantes para entrar na lista dos que olham para a segunda presença. Todos eles, sem exceção, estrearam-se há cerca de três anos, em 2022, no Qatar. São eles Diogo Costa, João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Neves, Vitinha, João Félix, António Silva, Matheus Nunes, Palhinha, Rafael Leão, Gonçalo Ramos e José Sá.

Menção honrosa ainda para Nuno Mendes, defesa que não entrou na última convocatória devido a lesão. O lateral do PSG conta também com uma participação (Qatar, 2022).

Sobram quatro nomes, três deles que apontam para a terceira presença num Mundial. Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rúben Dias são atletas que estiveram também já na Rússia (2018) e de seguida no Qatar.

Resta um: Cristiano Ronaldo. O capitão da Seleção, caso confirme a presença no Mundial de 2026, entrará para a história como o jogador que participou em mais Campeonatos do Mundo. Serão seis (!) no total. Com ele, há um nome que pode também bater este recorde: Lionel Messi.

Os jogadores que marcaram, e marcam ainda, uma geração do futebol estiveram presentes nos Mundiais de 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil), Rússia (2018) e Qatar (2022).

ELES VÃO QUEBRAR O RECORDE! 🤯🥹 Confirmando presença em 2026, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo vão se tornar os ÚNICOS jogadores a disputar 𝐒𝐄𝐈𝐒 𝐄𝐃𝐈𝐂̧𝐎̃𝐄𝐒 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐝𝐨 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐨. Exemplos de longevidade, foco e dedicação em 20 anos... 👽🤖🌎#MFM #CopaDoMundo pic.twitter.com/sEVYqObLSH — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 15, 2025

Onde andavam estes 26 nomes em 2022?

Cerca de três anos se passaram desde o último Mundial. Novos jogadores surgiram, outros solidificaram-se e outros tantos desapareceram do «mapa». No que toca a clubes, que camisola vestiam os 26 últimos convocados?

Para começar, havia a equipa mais portuguesa da Premier League. José Sá, Matheus Nunes, Rúben Neves, Nélson Semedo e Pedro Neto representavam o Wolverhampton. Ainda em solo britânico, havia dois trios lusos em Manchester: Ruben Dias, Bernardo Silva e Cancelo (Manchester City) e Dalot, Bruno Fernandes e Ronaldo (Manchester United). Em janeiro de 2023 Cristiano, recorde-se, mudaria-se para o Al Nassr.

Ainda em Inglaterra João Palhinha vestia as cores do Fulham e Carlos Forbs brilhava pelos sub-21 do Manchester City.

Havia também outro trio, desta feita no Sporting. Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Francisco Trincão vestiam de verde e branco. Renato Veiga estava na equipa B dos leões.

No rival da segunda circular, Gonçalo Ramos e António Silva representavam o Benfica, que seria campeão nessa época. João Neves ainda brilhava pela equipa B dos encarnados, tendo-se estreado na equipa principal logo após o fim do Mundial.

No outro grande português, Diogo Costa já era dono e senhor da baliza do FC Porto. Em França, mais especificamente na capital Paris, Nuno Mendes e Vitinha eram a dupla lusa do PSG.

Félix (Atlético de Madrid) e Rui Silva (Betis) jogavam na Liga espanhola e Rafael Leão (Milan) vivia a quarta época em solo italiano. Já Francisco Conceição representava o Ajax, por empréstimo do FC Porto.

Os que estiveram em 2022 mas estão «longe» da Seleção atual

Há ainda os nomes que estiveram no Mundial 2022 mas que não têm sido opções para Roberto Martinez. Pepe é o único que se retirou dos relvados. Rui Patrício está neste momento sem clube.

Todos os restantes mantêm-se ativos: Raphaël Guerreiro (Bayern), William Carvalho (Pachucha), João Mário (AEK), Danilo Pereira (Al Ittihad), Otávio (Al Nassr), Ricardo Horta (Sp. Braga) e André Silva (Elche).

Saindo dos «protagonistas», houve também mudança na liderança. Fernando Santos era ainda o Selecionador português. Roberto Martínez irá, portanto, fazer ele também a estreia como Selecionador de Portugal num Mundial.

