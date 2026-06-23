Fabio Cannavaro, selecionador do Uzbequistão, em declarações na conferência de imprensa após a derrota por 5-0 diante de Portugal, na segunda jornada do Grupo K do Mundial 2026.

Qualidade da Seleção portuguesa

«Sabíamos que ia ser difícil. Concedemos dois golos muito cedo. Tentei explicar aos jogadores que era importante isso não acontecer. Mesmo assim, depois disso, crescemos na partida, mas o golo anulado acabou por ter um grande impacto na nossa confiança. E Portugal é uma equipa muito boa. É excelente em todos os setores. Defrontámos a Colômbia e agora Portugal. A Colômbia é uma seleção muito boa, mas Portugal está noutro patamar. É uma grande seleção e está no topo do mundo.»

Elogios a Ronaldo

«Disse aos jogadores que, se damos um centímetro ao Cristiano Ronaldo, morremos. Isso aconteceu e marcou dois golos. Os jogadores de Portugal jogam para ele e está numa fase em que é muito inteligente a movimentar-se dentro da área. O Cristiano Ronaldo tem 41 anos e continua com tanta fome de jogar. É um homem que adora jogar futebol. Já está na história do futebol, será eterno e, mesmo assim, continua a jogar desta forma. Falei com ele e disse-lhe para jogar mais anos. Para desfrutar do futebol. Basta olhar para ele. Está totalmente em forma, está fisicamente muito bem e espero que ainda continue mais alguns anos».