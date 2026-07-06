Rúben Dias, jogador da Seleção, na flash interview à RTP, após a derrota da seleção portuguesa com Espanha (1-0), nos oitavos de final do Mundial 2026:

Podia ter dado Portugal?

«Foi dos jogos mais equilibrados que já tivemos contra eles. É sempre um jogo difícil. Eles são muito perigosos, tal como nós. Os detalhes do jogo acabaram por decidir. Tivemos oportunidades e podia ter sorrido para nós. Fizeram o golo numa altura crucial, o jogo estava a acabar.»

O que falhou?

«Eles marcaram e nós não. Foi dos jogos mais equilibrados contra eles, sentimos que estávamos perto de ganhar. É fácil tirar conclusões de que não estivemos bem, mas sentimos que estávamos perto de ganhar.»

Jogadores em lágrimas

«Cada próximo jogo ou Mundial é sempre uma oportunidade única. Cada pessoa lida com emoção de maneira diferente, é um sonho de todos nós, a frustração existe, a nossa ambição é a maior e, como tal, é sempre duro não vencer.»