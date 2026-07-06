«Foi dos jogos mais equilibrados, sentimos que estávamos perto de ganhar»
Rúben Dias admite que Espanha marcou «numa altura crucial»
Rúben Dias admite que Espanha marcou «numa altura crucial»
Rúben Dias, jogador da Seleção, na flash interview à RTP, após a derrota da seleção portuguesa com Espanha (1-0), nos oitavos de final do Mundial 2026:
Podia ter dado Portugal?
«Foi dos jogos mais equilibrados que já tivemos contra eles. É sempre um jogo difícil. Eles são muito perigosos, tal como nós. Os detalhes do jogo acabaram por decidir. Tivemos oportunidades e podia ter sorrido para nós. Fizeram o golo numa altura crucial, o jogo estava a acabar.»
O que falhou?
«Eles marcaram e nós não. Foi dos jogos mais equilibrados contra eles, sentimos que estávamos perto de ganhar. É fácil tirar conclusões de que não estivemos bem, mas sentimos que estávamos perto de ganhar.»
Jogadores em lágrimas
«Cada próximo jogo ou Mundial é sempre uma oportunidade única. Cada pessoa lida com emoção de maneira diferente, é um sonho de todos nós, a frustração existe, a nossa ambição é a maior e, como tal, é sempre duro não vencer.»