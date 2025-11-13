Roberto Martínez, Selecionador Nacional, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota [2-0] com a República da Irlanda na quinta jornada do grupo F da qualificação europeia para o Mundial de 2026.

Mau desempenho de Portugal a todos os níveis

«Foi um mau desempenho a todos os níveis. Chegamos tarde, com bola não tínhamos a clareza que nós precisávamos. Jogamos o jogo que a Irlanda queria e depois tudo aquilo que podia correr mal, correu. Um canto onde sofremos o golo, depois no minuto 44 o segundo golo. As nossas oportunidades a Irlanda defendeu muito, muito bem. Depois, ter o cartão vermelho foi uma mostra que quando nós não estamos ao melhor nível, continuamos com luta, com coração e acho que o propósito dos últimos 20 minutos foram importantes. Agora é olhar para o jogo no Dragão, com a força que a Irlanda teve à frente dos seus adeptos, nós podemos contar com isso e vai ser muito importante.»

Substituições ao intervalo

«No caso do jogo ao Cancelo, conhece bem os jogos britânicos e quando um jogador tem um cartão amarelo é melhor não arriscar e nós temos jogadores que podemos utilizar e foi a decisão. E com o Renato, para ter frescura, um jogador que já jogou na Liga Britânica e conhece o duelo e conhece mais aquilo que tivemos de enfrentar na segunda parte.»

Expulsão de Cristiano Ronaldo

«Eu acho que o lance que mostra a vontade do Cristiano de continuar a dar tudo e tentar reverter a situação e tentar dar a volta ao marcador. É muito difícil para um ponta-de-lança jogar contra a Irlanda, onde há muito contato físico. Quando tenta afastar um defensor, a relação é pior ou aquilo que a imagem mostra é pior do lance do que isso acontece. É o primeiro cartão vermelho na sua carreira [na Seleção], então faz parte do jogo.»

Que resposta esperar para o jogo com a Arménia

«Acho que os nossos jogadores sempre reagiram bem, com responsabilidade e com muita força. Agora queremos ganhar, ainda mais à frente dos nossos adeptos.»