A Seleção Nacional começou esta segunda-feira o estágio de preparação para o Campeonato do Mundo de 2026, que vai decorrer nos Estado Unidos, México e Canadá.

Na Cidade do Futebol já estão 23 jogadores que se apresentaram às ordens de Roberto Martínez. Entre sorrisos, abraços e com estilo, houve espaço para reencontros, como foi o caso de Diogo Costa e Francisco Conceição.

Veja na galeria associada alguns dos jogadores que já estão na Cidade do Futebol.

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