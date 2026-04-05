Portugal vai jogar por duas vezes em Houston e por uma vez em Miami na fase de grupos do Mundial 2026, mas se se apurar, seja como primeiro, segundo ou terceiro classificado do grupo K, tem depois uma grande variedade de possibilidades nas fases a eliminar.

Esses distintos cenários interessam, não só a nível logístico e de planeamento desportivo à seleção, como também para todos os que, desde adeptos até à comunicação social, vão acompanhar a competição que decorre de 11 de junho a 19 de julho.

Dos 16 estádios que acolhem a prova, entre Estados Unidos, Canadá e México, Portugal pode jogar em dez deles. E isso vai, caso supere a fase de grupos, depender muito da classificação após os jogos ante RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.

Partindo do calendário já definido pela organização, o Maisfutebol apresenta-lhe, na galeria associada, todos os estádios onde Portugal joga (e pode jogar depois da fase de grupos), com respetivas datas, consoante o que aconteça na fase de grupos.

Há um local onde Portugal pode jogar três vezes, outro onde é certo que joga por duas vezes (Houston, claro está), mas mais três onde, nas fases a eliminar, pode jogar duas vezes. Há ainda cinco palcos que a Seleção pode pisar por uma ocasião.