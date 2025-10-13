A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta segunda-feira um vídeo com o backstage da vitória frente à Irlanda do último sábado, um encontro marcado pela memória de Diogo Jota: desde a homenagem de todo o estádio de Alvalade ao minuto 21, às imagens da celebração de Rúben Neves depois de marcar o golo da vitória do encontro.

O tento surgiu já no tempo de compensação, aos 90+1m, e selou uma vitória sofrida (1-0) que deixa Portugal à beira da qualificação para o Mundial de 2026.

O que ficou na memória não foi apenas o resultado. Assim que a bola entrou, Rúben Neves ajoelhou-se, retirou a caneleira esquerda e mostrou a imagem que traz tatuada: um abraço com Diogo Jota, numa fotografia que se transformou em símbolo.

Diogo Jota, recorde-se, perdeu a vida num acidente de viação em Espanha, onde seguia acompanhado pelo irmão, André Silva, há cerca de três meses.

Veja aqui o vídeo: