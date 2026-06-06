Gonçalo Guedes, jogador da Seleção Nacional, em declarações na flash interview da Sport TV, após o triunfo frente ao Chile por 2-1, numa partida de preparação para o Mundial 2026.

Bom teste para Portugal

«Sim, acho que a equipa fez um grande jogo. Fizemos muitas alterações e não se notou qualquer diferença. Acho que estávamos bem preparados. Estamos a preparar-nos ainda melhor para o Campeonato do Mundo, mas acho que este foi um bom teste. Estou feliz pelo golo, mas o mais importante foi ajudar a equipa e sair com boas sensações.»

Expulsão de Rafael Leão

«Na verdade, não estamos habituados a jogar dez contra dez. Foi um teste diferente e acho que o aproveitámos bem. Na segunda parte, também acho que estivemos muito bem. Marcámos dois golos, tivemos mais oportunidades de golo e acho que foi um bom teste para levarmos para o Mundial.»

Resumo de uma boa época

«Sim, fiz uma boa época e estou confiante. As coisas correram muito bem este ano e agora espero também poder ajudar a Seleção o máximo possível. Espero que as coisas me corram bem. Mas acho que o mais importante é a equipa estar unida, confiante e chegar ao Mundial da melhor forma.»