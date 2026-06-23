Bruno Fernandes, jogador da Seleção Nacional, em declarações na Zona Mista, após o triunfo de Portugal sobre o Uzbequistão por 5-0 na segunda jornada do Mundial 2026.

A raiva foi convertida numa exibição consistente

«Não diria raiva, mas sim alguma frustração por não conseguirmos o resultado que queríamos. Obviamente sabemos que queremos ganhar todos os jogos e isso não muda de jogo para jogo. Não conseguimos no primeiro jogo, mas agora fomos muito capazes de o fazer. O mais importante é que conseguimos um bom resultado e estamos todos muito felizes por ganhar este jogo, porque era um passo importante para nós.»

Ainda sem marcar no Mundial.

«O importante é que marque Portugal, independentemente de ser eu ou não. Conseguimos fazer muitos golos hoje e estou muito feliz por isso. Estou cá também para ajudar os meus companheiros da frente. É algo que faz parte do meu jogo, por isso, independentemente de marcar ou não, acredito que o momento vai chegar e espero que seja no momento em que seja realmente preciso.»

Há um alívio no grupo?

«Não diria alívio, mas obviamente o primeiro jogo não foi aquilo que nós queríamos, não ocorreu da maneira que desejávamos. Infelizmente foi um resultado que nos colocou numa posição frágil e, com isso, tínhamos de dar uma resposta. E, obviamente, não é um alívio, porque sabemos que tínhamos mais do que capacidade para ganhar o jogo hoje, assim como achávamos que tínhamos contra o Congo, mas não fomos capazes. E agora vamos para o jogo com a Colômbia com a mesma capacidade e com a mesma mentalidade de querer ganhar o jogo, porque não muda nada.»

A primeira assistência para um golo do Cristiano num Mundial é especial?

«Qualquer assistência é sempre especial. Obviamente, num Mundial tem um sabor especial, porque representamos a nossa seleção, sabemos o quanto é importante para o nosso capitão marcar golos e é importante para nós, enquanto seleção, que o nosso capitão consiga marcar, porque é a nossa maior referência no ataque. Estamos todos muito felizes pelos golos dele hoje.»

Ruído na última semana

«Obviamente, para nós, foi mais uma questão de resultado. O ruído de fora vai sempre existir, aconteça o que acontecer. Vai sempre haver gente que gosta, outra que gosta menos, umas com uma opinião, outras com outra. Não há muito que possamos controlar do que vem de fora. O que temos falado nos últimos tempos, principalmente por causa do jogo com o Congo, é que temos de controlar o que temos cá dentro e o que podemos fazer entre nós. E isso é o mais importante. Não é que hoje tenha sido uma resposta; hoje simplesmente tínhamos de ganhar o jogo, tal como tínhamos de ganhar contra o Congo. Não muda nada. Não queremos responder a ninguém. Vai sempre haver crítica de qualquer parte e o mais importante para nós é ganhar jogos e não pensar muito nisso.»