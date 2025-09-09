Mundial 2026
Há 1h e 32min
Hungria-Portugal, 2-3 (resultado final)
Seleção vence com golos de Bernardo Silva, Ronaldo e Cancelo
Portugal venceu esta noite a Hungria, por 3-2, na Arena Puskás, em Budapeste, e somou a segunda vitória em dois jogos fora na fase de qualificação para o Mundial 2026.
Bernardo Silva, Ronaldo e Cancelo fizeram os golos da Seleção Nacional. Do lado da Hungria, Varga bisou.
Portugal é líder do grupo F, com 6 pontos, e encaminha a qualificação direta para o Mundial.
