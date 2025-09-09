Portugal venceu esta noite a Hungria, por 3-2, na Arena Puskás, em Budapeste, e somou a segunda vitória em dois jogos fora na fase de qualificação para o Mundial 2026.

Ficha e filme do jogo

Bernardo Silva, Ronaldo e Cancelo fizeram os golos da Seleção Nacional. Do lado da Hungria, Varga bisou.

Portugal é líder do grupo F, com 6 pontos, e encaminha a qualificação direta para o Mundial.