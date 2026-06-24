Cristiano Ronaldo continua a dar que falar no Mundial2026. Depois de marcar dois golos e fazer uma assistência na goleada de Portugal frente ao Uzbequistão (5-0), o capitão da Seleção Nacional recebeu elogios de Thierry Henry, mas também uma provocação bem ao estilo de Zlatan Ibrahimovic.

O antigo internacional sueco mostrou-se surpreendido com a celebração de Ronaldo, que foi apanhado pelas câmaras a dizer «I'm back» («Estou de volta») no final do encontro.

«Fiquei um pouco confuso quando ouvi isso. De volta de onde exatamente? Pensei que nunca tinha ido embora. Se marcas dois golos e gritas 'estou de volta', parece que estiveste desaparecido durante dez anos e regressaste de outro planeta», atirou Ibrahimovic, agora comentador da Fox Sports.

O ex-avançado recordou que Ronaldo nunca deixou de estar em destaque no futebol mundial. «Marca golos, bate recordes e continua a encher estádios. Talvez quisesse dizer que voltou a calar os críticos. Se foi isso, tudo bem. Mas o Cristiano anunciar que está de volta é como o sol anunciar que vai nascer amanhã», acrescentou.

Já Thierry Henry, que tinha sido crítico da exibição de Ronaldo frente à RD Congo, elogiou a resposta do avançado português e, sobretudo, a postura demonstrada no encontro com os uzbeques. O francês destacou um lance em que Ronaldo abdicou de marcar um livre direto e deixou a cobrança para Nuno Mendes, que acabaria por marcar.

«Foi isso que gostei de ver. Disse depois do primeiro jogo que a equipa tinha de marcar, não apenas ele. No livre, surpreendeu toda a gente. Mostrou espírito de equipa, liderança e capacidade para partilhar. Muito bem. É isto que gosto de ver», afirmou Henry.

O antigo avançado francês elogiou ainda a forma como Ronaldo interpretou o jogo sem bola, considerando que a sua movimentação ajudou Portugal a criar mais espaços e oportunidades.

De recordar, com mais dois golos, Ronaldo tornou-se o primeiro jogador da história a marcar em seis edições diferentes do Campeonato do Mundo e ultrapassou Eusébio como o melhor marcador português em fases finais de Mundiais.