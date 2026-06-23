Cristiano Ronaldo respondeu em campo às críticas que surgiram após a estreia de Portugal no Mundial 2026 e as irmãs do capitão da Seleção Nacional não deixaram passar o momento em branco.

Ainda antes do intervalo do encontro frente ao Uzbequistão, no qual CR7 marcou dois golos, Elma e Katia Aveiro recorreram às redes sociais para sair em defesa do avançado português e lançar algumas indiretas aos críticos.

«Está velho, não serve, está a mais. Onde andam os PAPAGAIOS», escreveu Elma Aveiro numa publicação no Instagram. Já Katia Aveiro optou pela ironia: «Espera aí que já falo com vocês. Estou a ver um velho de muletas a carregar muitos melões nas costas», escreveu.

Ao partilhar uma imagem alusiva a um dos recordes alcançado pelo irmão, Elma foi ainda mais longe e recuperou uma polémica que ganhou dimensão depois da primeira jornada, quando alguns adeptos apontaram que os colegas de equipa procuravam pouco Ronaldo.

«Basta passar a bola ao menino», atirou.

Com o bis apontado diante do Uzbequistão, Cristiano Ronaldo isolou-se como o melhor marcador português da história dos Campeonatos do Mundo e entrou no top-10 dos maiores goleadores de sempre da competição.