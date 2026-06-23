As críticas dirigidas à Seleção Nacional após o primeiro jogo do Mundial foram um dos temas dominantes da conferência de imprensa de João Cancelo de antevisão à partida frente ao Uzbequistão. O internacional português garantiu que o grupo está unido e deixou um apelo aos adeptos portugueses.

Lidar com as críticas

«Eu, pessoalmente, tento abstrair-me disso. Se calhar, há cinco anos ligava um pouco mais, mas, com o meu crescimento enquanto pessoa, fui mudando essa forma de encarar as coisas. Claro que algumas coisas acabam sempre por nos chegar e acho que, muitas vezes, de forma injusta. Nós sabemos aquilo que fizemos mal no primeiro jogo. Sabemos que falhámos e que tínhamos quase a obrigação de ganhar, mas não foi possível. No dia seguinte, a equipa estava um pouco em baixo, mas isso aconteceu porque queremos muito dar alegrias a Portugal e aos portugueses. Esta semana de trabalho foi muito importante porque vi todos os jogadores motivados e com vontade de dar uma resposta. É isso que é importante para amanhã. Temos de nos manter positivos. Que os portugueses estejam connosco. Tentamos abstrair-nos dessas críticas porque não são positivas nem benéficas para o grupo.»

A evolução da equipa durante a semana

«O que vi foi uma grande atitude dos meus colegas e da forma como queremos encarar o jogo de amanhã, porque sabemos a responsabilidade que temos. Claro que não é uma obrigação ganhar o Mundial, mas faremos tudo para o conseguir. Este grupo é fantástico. É um grupo humano espetacular. Acho que todos estamos a remar para o mesmo lado e peço-vos também, a vocês e a todos os portugueses, que estejam connosco porque, no fim de contas, estamos todos a representar uma nação. Toda a gente quer que Portugal ganhe, nós principalmente, porque sabemos que, se falharmos, as críticas vão recair sobretudo sobre nós, e com razão, porque somos nós que jogamos. Mas peço que se mantenham positivos, que estejam connosco e que amanhã seja um grande dia para Portugal.»

O ambiente na Seleção

«O ambiente dentro do grupo é muito bom. Apenas no dia seguinte ao jogo estivemos um pouco em baixo, porque toda a gente ficou desiludida com a exibição, e com razão. Éramos favoritos e queríamos muito começar este Mundial com uma vitória. Mas, a partir do segundo dia após o jogo, a atitude dos jogadores e do grupo foi excelente. Como já disse, temos um grupo fantástico. E é nestes momentos mais difíceis que os grandes jogadores têm de dar uma resposta. Esperamos consegui-lo amanhã.»