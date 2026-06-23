João Cancelo reconheceu que Portugal não esteve ao seu melhor nível no empate frente à RD Congo e admitiu que a equipa tem de mostrar mais qualidade nos próximos compromissos. Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Uzbequistão, o lateral abordou ainda a importância do jogo, no qual pode cumprir a marca dos 70 encontros pela Seleção.

A falta de oportunidades frente à RD Congo

«O que eu disse foi que, no jogo contra a RD Congo, não tivemos qualidade com bola, não que não temos qualidade com bola. Acho que isso ficou evidente no jogo que fizemos. Não criámos oportunidades de golo e isso não é normal para uma equipa como a nossa. Temos jogadores com uma qualidade individual entre os melhores do mundo e temos de o demonstrar em campo. No jogo contra a RD Congo não o conseguimos fazer.»

A marca dos 70 jogos

«Se assim for, que sirva para ajudar a equipa, que é o que eu e todos os meus colegas queremos. Mais importante do que isso é a vitória. Temos essa obrigação. Sabemos que temos muito pouca margem de erro neste momento e o que queremos é fazer um grande jogo, praticar um futebol atrativo e sair com a vitória.»

O que esperar do Uzbequistão

«Acho que o Uzbequistão é uma equipa muito organizada e com jogadores muito rápidos na frente. No Al-Hilal tive a oportunidade de ver e jogar contra equipas uzbeques e é um país que está a evoluir no futebol. Acredito que será um jogo difícil.»

Jogar com «um olho» na Colômbia

«Acredito que amanhã só importa ganhar, porque não temos margem de erro. Temos de entrar em campo com vontade de vencer. E, como diz, esperar também que a Colômbia perca pontos para podermos aproximar-nos da liderança do grupo.»