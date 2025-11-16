João Neves, jogador da Seleção Nacional, em declarações na Flash Interview da RTP Notícias, após o triunfo por 9-1 frente à Arménia:

Três golos na estreia a marcar pela Seleção

«Não, esta tarde o mais importante foi a passagem ao Mundial. Para mim, como eu digo sempre, o coletivo está sempre acima do individual. Fico muito feliz por marcar o meu primeiro golo com a Seleção, o segundo e o terceiro também. Fico contente por poder partilhar o campo com grandes jogadores e com um grande coletivo, com um grande potencial para que eu possa ganhar. Então, esta tarde é memorável para mim por esses aspectos.»

Diferença entre os dois últimos jogos

«Acho que este número de golos é a consequência daquele trabalho coletivo durante o jogo e durante a semana nos treinos, da maneira como nós nos preparamos. Já disse várias vezes que já tivemos vários jogos com tantas ocasiões de golo, mas nunca as concretizámos. E hoje foi um jogo em que conseguimos concretizar da melhor maneira, por isso os tantos golos que fizemos hoje. Mas, como eu digo, não é a primeira vez que criamos tantas oportunidades, acho que foi a primeira vez que concretizámos mais.»