Numa conferência de imprensa de antevisão do próximo jogo de Portugal frente ao Uzbequistão, João Cancelo foi também chamado a comentar as críticas que Ronaldo foi alvo após o empate frente à RD Congo. O internacional português saiu em defesa do capitão da Seleção Nacional bem como de Neymar. O lateral comentou ainda o mercado e garantiu que nada se sobrepõe ao privilégio de representar a Seleção num Campeonato do Mundo.

Jogadores como «advogados» de Cristiano Ronaldo e Neymar

«Acho que tanto o Neymar como o Cristiano não precisam de provar nada a ninguém. São dois jogadores com enorme talento e aquilo que construíram no futebol fala por si. Esses defensores de que fala existem apenas do lado de fora, porque tanto o Cristiano como o Neymar sabem perfeitamente quem são e o que representam para os seus países. Não há muito mais a dizer sobre isso.»

Mundial acima do mercado de transferências

«Não há motivação maior do que disputar um Mundial pela Seleção. Gosto muito do Barcelona, não o escondo, mas jogar um Mundial é diferente. Estou a representar o meu país, a minha família e os meus amigos com quem jogava na rua. Não há nada que me possa distrair. É um privilégio estar aqui e jogar pelo meu país. Não há nada melhor do que isso.»

Papel de Rúben Dias

"O Rúben Dias é um pilar da nossa Seleção. Não vale a pena esconder isso. É muito importante para a nossa defesa, mas não quero desvalorizar o trabalho do Tomás Araújo e do Renato Veiga, que fizeram um bom jogo contra a RD Congo. Acho que todos temos de estar preparados para jogar. Se o Rúben entrar amanhã, será obviamente muito importante para nós. Mas tanto o Tomás Araújo como o Renato Veiga, o Gonçalo Inácio, o Diogo Dalot, que também pode jogar nessa posição, ou até o Rúben Neves, todos têm de estar preparados para dar o seu contributo à equipa.»