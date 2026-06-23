«Jogadores são "advogados" de Ronaldo? Ele não precisa de provar nada a ninguém»
João Cancelo defendeu a importância do capitão da Seleção Nacional no grupo que está no Campeonato do Mundo
João Cancelo defendeu a importância do capitão da Seleção Nacional no grupo que está no Campeonato do Mundo
Numa conferência de imprensa de antevisão do próximo jogo de Portugal frente ao Uzbequistão, João Cancelo foi também chamado a comentar as críticas que Ronaldo foi alvo após o empate frente à RD Congo. O internacional português saiu em defesa do capitão da Seleção Nacional bem como de Neymar. O lateral comentou ainda o mercado e garantiu que nada se sobrepõe ao privilégio de representar a Seleção num Campeonato do Mundo.
Jogadores como «advogados» de Cristiano Ronaldo e Neymar
«Acho que tanto o Neymar como o Cristiano não precisam de provar nada a ninguém. São dois jogadores com enorme talento e aquilo que construíram no futebol fala por si. Esses defensores de que fala existem apenas do lado de fora, porque tanto o Cristiano como o Neymar sabem perfeitamente quem são e o que representam para os seus países. Não há muito mais a dizer sobre isso.»
Mundial acima do mercado de transferências
«Não há motivação maior do que disputar um Mundial pela Seleção. Gosto muito do Barcelona, não o escondo, mas jogar um Mundial é diferente. Estou a representar o meu país, a minha família e os meus amigos com quem jogava na rua. Não há nada que me possa distrair. É um privilégio estar aqui e jogar pelo meu país. Não há nada melhor do que isso.»
Papel de Rúben Dias
"O Rúben Dias é um pilar da nossa Seleção. Não vale a pena esconder isso. É muito importante para a nossa defesa, mas não quero desvalorizar o trabalho do Tomás Araújo e do Renato Veiga, que fizeram um bom jogo contra a RD Congo. Acho que todos temos de estar preparados para jogar. Se o Rúben entrar amanhã, será obviamente muito importante para nós. Mas tanto o Tomás Araújo como o Renato Veiga, o Gonçalo Inácio, o Diogo Dalot, que também pode jogar nessa posição, ou até o Rúben Neves, todos têm de estar preparados para dar o seu contributo à equipa.»