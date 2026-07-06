Roberto Martínez, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa após a derrota contra a Espanha:

Martínez de saída da Seleção Nacional

«É o meu último jogo com a Seleção. Agradeço ao povo português. Foi um período incrível, um orgulho que não posso descrever. A energia que tivemos do povo português. Levo comigo memórias para toda a vida. Agradeço o trabalho de todos os jogadores, com muito talento. É muito fácil ter bons jogadores, o importante é criar a equipa. Tivemos isso. São 45 jogos, os melhores números da história de Portugal, isso é o compromisso dos jogadores. Agradeço muito aos jogadores e à Federação por dar todas as condições que precisamos.»

Análise à derrota contra a Espanha

«Não falhámos. Hoje perdemos um jogo contra uma equipa que é favorita. Mostrámos um talento individual incrível. Ganhar ou perder? Ganhámos a Liga das Nações nos penáltis. São detalhes. Levo comigo o nível de consistência, número de pontos e de golos. Falhar é não tentar ganhar. Tentámos ganhar até ao último minuto. Os jogadores foram incríveis e exemplares. É isso que faz com que no futebol e na vida ganhes. Espero que os adeptos se recordem de tudo o que eu e a equipa técnica demos pela equipa.»

Houve alguma conversa com Pedro Proença?

«Não conversámos. É o fim de um ciclo. É legítimo que Pedro Proença possa escolher o seu selecionador. Agradeço o apoio e tudo o que fizeram para me dar todas as condições de trabalho. Levo comigo as memórias.»

Decisão estava certa antes do Mundial?

«Não estava fechado. Cheguei a Portugal para ganhar o Mundial e sem ganhar o Mundial não faz sentido continuar. A direção e o presidente têm a possibilidade de escolher o seu selecionador. O meu contrato termina hoje e não há muito mais a falar.»