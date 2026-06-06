Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa após a vitória de Portugal sobre o Chile (2-1):

Cartão vermelho mostrado a Rafael Leão

«Todos os cartões vermelhos têm consequências, mas espero que o árbitro perceba que não é uma ação violenta. Espero que possa ser uma consequência menor. O futebol está cheio de paixão e de emoções, é normal a reação do Rafael Leão para proteger o colega. Tem uma reação positiva para ajudar o colega, mas não podemos fazer isso, não podemos entrar na provocação. Uma equipa sul-americana tem muitos momentos assim e nós vamos jogar contra a Colômbia.»

Golo sofrido e aspetos a melhorar...

«Há muitos focos para trabalhar. Gostei muito da primeira parte, é certo que faltou eficácia e jogadores na zona de finalização, e também gostei da segunda parte. Foram dez contra dez e houve muita inteligência na zona posicional. É um jogo que dá muito para crescer e fiquei muito contente com o aspeto de esperar o inesperado. Esperar jogar 10 contra 10 é exatamente isso, a mentalidade do grupo foi muito positiva.»

Jogadores menos utilizados vão ter minutos frente à Nigéria?

«O Trincão foi o único que não entrou em campo, mas não estou preocupado com isso. Já teve uma época em que jogou muito e não é um problema. Vamos avaliar tudo e analisar o que aconteceu hoje. Fiquei contente a nível individual, o Cancelo com 90 minutos e o Rúben Dias já com 75 minutos. Félix e Trincão podemos utilizar no segundo jogo.»