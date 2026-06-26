Roberto Martínez fez esta sexta-feira a conferência de imprensa de antevisão à partida diante da Colômbia, na última jornada da fase de grupos do Mundial 2026. O treinador indicou que o estágio que Portugal realizou em março nos Estados Unidos fez já parte da preparação para o encontro diante dos sul-americanos e voltou a comentar as tempestades que têm interrompido os treinos.

Preparação começou em março

«Acho que a preparação para o jogo com a Colômbia já começou em março, com aquilo que fizemos quando estivemos no México. Já tivemos 13 treinos em Miami para nos adaptarmos ao clima. O planeamento antes do Mundial era ficar em Miami para preparar o jogo com a Colômbia, porque os jogos em Houston, num estádio fechado, com uma relva diferente, exigiam uma preparação diferente. Fizemos isso precisamente para o jogo de amanhã. Já tivemos 13 treinos, 13 ativações. Os jogadores estão preparados do ponto de vista físico e para o desafio de jogar numa relva diferente da relva em que jogamos na Europa. Tudo aquilo que preparámos foi trabalhado desde o primeiro dia em que chegámos aos Estados Unidos. Portanto, é exatamente o contrário. Se houve um jogo que tivemos tempo para preparar, foi este.»

Tempestades não impedem o trabalho

«Perante as tempestades, é exatamente isso que queremos: prepararmo-nos para o inesperado, reagir bem e aproveitar o tempo. Não estarmos no campo de treino não quer dizer que não possamos trabalhar e preparar o jogo. Fizemos isso muito bem. Fiquei muito, muito satisfeito com a equipa de apoio e com as condições que tivemos. E, agora, acho que estamos perfeitamente preparados para o jogo de amanhã, porque é o jogo que preparámos durante mais dias. Não começámos a preparar o jogo com a Colômbia depois do segundo jogo; foi exatamente o contrário.»

Como tem sido trabalhar com Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes?

«Tem sido interessante. Quando cheguei à seleção, em 20 de março de 2023, o Vitinha não fazia parte do plantel. Por isso, tem sido fascinante ver o jovem talento a emergir e, depois, a chegada do João Neves. Acho que isto mostra que a seleção deve ter sempre alguma continuidade, porque é muito difícil preparar um jogo com apenas três treinos e, se estivermos sempre a mudar o plantel, é muito difícil conseguir essa sincronização e execução dos conceitos táticos. Mas, por outro lado, é preciso abrir as portas aos novos talentos. E é um exemplo maravilhoso, maravilhoso, o futebol português: 10 milhões de pessoas no país e, todos os anos, surgem jogadores para o mais alto nível. Tínhamos uma relação muito forte entre o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes e, depois, tivemos de encontrar a forma de abrir espaço para o Vitinha; quando se tem jogadores inteligentes, isso é fácil de fazer. E depois a aparição do João Neves, que é um perfil completamente diferente. É um desafio a nível tático. É um desafio alcançar o equilíbrio certo.»