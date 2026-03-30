Roberto Martínez, Selecionador Nacional, falou aos jornalistas na tarde desta segunda-feira Hotel JW Marriot, em Atlanta. Na antevisão ao jogo frente aos Estados Unidos, o técnico espanhol foi perentório quanto ao foco do estágio e desvalorizou as críticas após o nulo diante do México.

Avaliação do estágio

«Acho que estamos muito satisfeitos com aquilo que o estágio está a dar. Já falei que, no contexto da seleção, fazer sete substituições é um desafio importante para mostrar a qualidade individual dentro da estrutura coletiva, e fizemos isso muito bem. Depois, há muitos aspetos que são importantes ajustar para amanhã. Precisamos de chegar à área com mais jogadores e afinar melhor a última decisão. Mas fiquei muito satisfeito com tudo aquilo que vimos dos nossos jogadores. A experiência de jogar contra uma equipa diferente, da CONCACAF, num estádio marcante como o Estádio Azteca, foi muito importante. Acho que tudo aquilo que tivemos durante o jogo amigável fez com que os nossos jogadores mostrassem personalidade, responsabilidade e executassem o trabalho muito bem. Amanhã é continuar e tentar ajustar ainda melhor os aspetos de execução.»

Objetivo do estágio e foco no Mundial

«Respeitamos todas as opiniões. O nosso foco é utilizar o estágio da melhor forma possível. Acho que não é fácil vir aos Estados Unidos e ao México e aproveitar tudo aquilo que podemos para poupar tempo em junho e preparar a nossa seleção o melhor possível. Aqui o nosso foco não é ganhar contra o México, não é ganhar contra os Estados Unidos; o foco é tentar preparar o Mundial e preparar a nossa escolha final de jogadores. E é isso que, como consequência, nós queremos ganhar, mas o foco agora não é ganhar os jogos.»

Adaptação e recolha de dados

«Recolhemos muita, muita informação. Acho que agora estamos preparados para, se tivermos de jogar na altitude durante um torneio como o Mundial, onde há dois ou três dias de preparação. Nesse aspeto estamos mais preparados agora, como equipa de apoio, como equipa técnica, como departamento de bem-estar.»

Novas regras da FIFA

«Nós acompanhamos todas as novas regras. A ideia da FIFA é tentar que o jogo seja mais dinâmico, com menos pausas e tudo isso. Nós precisamos de aprender isso o mais cedo possível. E faz parte do que já falei: tentar poupar tempo de preparação em junho. E agora, em março, é um período muito importante para tudo isso. Não só o que acontece no Real Madrid, mas tudo aquilo que está a acontecer à volta do Mundial.»