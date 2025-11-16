Roberto Martínez, Selecionador nacional, em declarações na Flash Interview da RTP Notícias, após o triunfo por 9-1 frente à Arménia:

Jogámos para nos apurarmos para o Mundial

«Acho que a primeira ideia é que jogámos um jogo para sermos melhores do que a Arménia, tentar ganhar e utilizar a força dos nossos adeptos. Acho que na Irlanda estivemos ansiosos. Jogámos para nos apurarmos para o Mundial e isso é muito difícil. Ficámos numa posição em que, durante 45 minutos contra a Hungria, estávamos apurados. E depois ficámos fora, e foi difícil gerir isso psicologicamente e jogar com esse peso de ter de nos apurarmos. Hoje gostei muito da reação dos jogadores, do trabalho feito quando avaliámos o nosso desempenho na Irlanda. E hoje foi voltar a ver a nossa Seleção, voltar a ver uma equipa muito comprometida, solidária, que executou muito bem os nossos conceitos. E foi isso que mudou psicologicamente. Foi a minha primeira derrota em 43 jogos em fases de apuramento para Mundiais e Europeus. E percebi que não era um aspeto tático, nem técnico, nem físico. Era mais um aspeto psicológico, uma dificuldade em jogar com a ideia de poder perder o apuramento, em vez de jogar para ganhar.»

Há uma Seleção com e sem Ronaldo?

«Não, não. Nós somos melhores com o Cristiano, somos melhores com o Nuno Mendes, somos melhores com o Pedro Neto. Isso é importante.

Também é importante perceber que o futebol é um jogo de erros, é um jogo de dificuldades, é um jogo de resiliência. E quando temos jogadores que não estão presentes, precisamos de encontrar fórmulas para ganhar. Então, acho que o que é importante é ter todos os jogadores que são importantes para a Seleção. É importante, mas também é importante ter confiança, ter a ideia clara de que podemos ganhar mesmo quando há jogadores que não estão no onze inicial.»

Objetivos para o Mundial

«Acho que a preparação é importante, muito importante. Eu diria a todos os adeptos que desfrutem o sorteio, porque o sorteio é fundamental. O primeiro jogo será no dia 11, depois no dia 12 e no dia 17 de junho. Isso muda muito a nossa preparação, mas vamos tentar preparar tudo agora em março. Acho que é um período muito importante; não é apenas mais um estágio, é um estágio muito importante para preparar o Mundial.»