A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manifestou, esta terça-feira à noite, pesar pela morte de um adepto que se preparava para assistir ao encontro particular entre Portugal e Nigéria, em Leiria.

Segundo o comunicado divulgado pela FPF, o adepto sofreu uma paragem cardiorrespiratória antes do início da partida. Apesar da rápida intervenção dos meios de emergência médica presentes no recinto, o óbito acabaria por ser declarado já no hospital.

«Neste momento de enorme dor e pesar, a Federação Portuguesa de Futebol e a Seleção Nacional associam-se à consternação da família e amigos deste adepto», pode ler-se na página oficial da FPF.

De recordar, Portugal acabou por vencer a Nigéria por 2-1, com golos de Pedro Neto e Francisco Conceição.