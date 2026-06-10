Mundial 2026
Há 1h e 36min
Mundial 2026: adepto morre em Leiria antes do Portugal-Nigéria
FPF revelou que a pessoa em causa sofreu uma paragem cardiorrespiratória
GP
FPF revelou que a pessoa em causa sofreu uma paragem cardiorrespiratória
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A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manifestou, esta terça-feira à noite, pesar pela morte de um adepto que se preparava para assistir ao encontro particular entre Portugal e Nigéria, em Leiria.
Segundo o comunicado divulgado pela FPF, o adepto sofreu uma paragem cardiorrespiratória antes do início da partida. Apesar da rápida intervenção dos meios de emergência médica presentes no recinto, o óbito acabaria por ser declarado já no hospital.
«Neste momento de enorme dor e pesar, a Federação Portuguesa de Futebol e a Seleção Nacional associam-se à consternação da família e amigos deste adepto», pode ler-se na página oficial da FPF.
De recordar, Portugal acabou por vencer a Nigéria por 2-1, com golos de Pedro Neto e Francisco Conceição.
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TAGS: Mundial 2026 Portugal Obito Nigeria Adepto
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