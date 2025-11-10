A FIFA designou o sueco Glenn Nyberg para arbitrar o encontro entre Portugal e a República da Irlanda, agendado para quinta-feira, em Dublin, referente à penúltima jornada do Grupo F de qualificação para o Mundial 2026.

Nyberg terá como assistentes Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist, enquanto o VAR será o neerlandês Paulus van Boekel, com Richard Martens como assistente.

Esta será a segunda vez que Nyberg dirige um jogo da seleção nacional, depois de ter arbitrado a vitória por 1-0 frente à Eslováquia, em setembro de 2023, no apuramento para o Euro 2024.

Depois do jogo em Dublin, Portugal encerra o grupo em casa, frente à Arménia, no domingo (14h00), no Estádio do Dragão. O encontro será dirigido pelo bósnio Irfan Peljto, auxiliado por Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. No VAR estará o italiano Gianluca Aureliano, com Daniele Paterna como assistente.

Peljto também não é um desconhecido para os portugueses, já tinha apitado a derrota frente à Eslovénia (2-0), num particular em março de 2024, e o jogo dos quartos de final da Liga das Nações com a Dinamarca (1-0), em março deste ano.

A seleção orientada por Roberto Martínez parte para esta dupla jornada com o apuramento à vista. Um triunfo em Dublin garante desde logo a presença no Mundial 2026, que se disputará nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Mesmo um empate poderá bastar para assegurar a qualificação, caso os húngaros não vençam na Arménia.

Portugal lidera o Grupo F com dez pontos, seguido da Hungria, com cinco. Irlanda e Arménia fecham o grupo com quatro e três pontos, respetivamente.