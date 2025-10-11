A UEFA divulgou este sábado a lista de 23 convocados de Roberto Martínez para o duelo desta noite frente à Irlanda.

Na convocatória, o selecionador nacional deixou João Félix e Nuno Tavares de fora.

O avançado do Al Nassr falhou o treino desta sexta-feira devido a uma mialgia, já o lateral da Lazio foi o último nome chamado na convocatória para suprir a dispensa de João Neves.

De recordar, a Seleção das «quinas» joga em Alvalade a partir das 19h45 contra a Irlanda, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Veja aqui a lista dos convocados de Martínez para o jogo contra a Irlanda:

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Silva.

Defesas: Nélson Semedo, Rúben Dias, António Silva, Diogo Dalot, Renato Veiga, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes.

Médios: João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Gonçalves, Matheus Nunes, Rúben Neves e Vitinha.

Avançados: Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, Francisco Trincão, Rafael Leão, Pedro Neto e Francisco Conceição.