Com o apuramento para as meias-finais da Liga das Nações, Portugal não ficou só a saber que vai discutir com a Alemanha a passagem à final da prova.

A Seleção Nacional ficou também a saber que vai para o Grupo F da fase de apuramento para o Mundial 2026. Portugal fica assim com Arménia, Hungria e Irlanda.

A estreia está marcada para 6 de setembro na Arménia.