Mundial 2026: Portugal defronta a Croácia nos 16 avos
Seleção Nacional pode apanhar Espanha nos oitavos
Seleção Nacional pode apanhar Espanha nos oitavos
Com o empate frente à Colômbia (0-0), Portugal falhou o primeiro lugar do Grupo K e terminou em segundo, o que significa que irá defrontar a Cróacia, segunda classificada do Grupo L, nos 16 avos de final do Mundial 2026.
O duelo entre Portugal e a Croácia está marcado para as 00h00 (hora de Lisboa) de sexta-feira, 3 de julho, em Toronto.
Caso avance aos oitavos de final, a seleção portuguesa terá pela frente o vencedor do duelo entre Espanha e o segundo classificado do Grupo J (Áustria, Argélia ou Jordânia).
Ao ficar deste lado do quadro do Mundial, Portugal poderá ainda apanhar equipas como Alemanha, França ou Países Baixos nas meias-finais.
Um possível encontro com Argentina ou Brasil apenas acontecerá numa hipotética final.
Diga-se ainda que a Colômbia vai defrontar o Gana, de Carlos Queiroz, nos 16 avos, enquanto a RD Congo terá pela frente a Inglaterra.