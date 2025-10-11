A Figura: Rúben Neves

Melhor em campo? Talvez não. Figura? Sim. Rúben Neves fez os noventa e sete minutos, merecendo a confiança de Roberto Martínez desde o início, com a lesão de João Neves. Rúben foi um pêndulo no meio-campo, jogando como vértice mais recuado do trio, e foi importante nos equilíbrios. Aos 90+1, correu para dentro da grande área decidido a mudar o resultado... e marcou de cabeça o primeiro golo oficial pela Seleção. A celebração foi arrepiante, com a camisola 21 do falecido amigo Diogo Jota. Neves terá a certeza que o seu «chupa limão favorito» continua com ele.

O momento: golo emotivo de Neves, aos 90+1m

Com uma Irlanda na retranca durante todo o jogo e um penálti falhado por Cristiano Ronaldo, o duelo parecia destinado a ficar empatado. Corriam noventa minutos e não havia maneira de ultrapassar o guarda-redes Kelleher. Numa saída mal calculada do guardião, Rúben Neves saltou para ser feliz. E todo o estádio com ele.

Outros Destaques:

Caoimhín Kelleher: o guarda-redes do Brentford tinha defendido recentemente um penálti de Bruno Fernandes. Hoje volta a travar um grande especialista português nesse momento do jogo, Cristiano Ronaldo. Apesar de cair para o lado direito, ainda conseguiu travar o remate de Ronaldo no centro da baliza. Ainda fez mais algumas intervenções importantes.

Bruno Fernandes: médio do Manchester United teve o mérito de encontrar o espaço nas costas dos médios da Irlanda, tentando desbloquear a defensiva contrária e ligando o setor médio com o ofensivo. Ligado ao jogo, como habitual, e rematador, como usual, também dava uma perninha na pressão.

Pedro Neto: o mais desequilibrador no início da partida, a cortar da direita para o meio. Neto encarava o lateral contrário e ganhava os duelos na maior parte das vezes. Somou alguns cantos, cruzava, mas faltava sempre conexão à grande área.

Francisco Trincão: tal como há alguns meses, diante da Dinamarca (jogo que levou Portugal à final four da Liga das Nações), Trincão saltou do banco para ser decisivo. Cruzou muito bem para o golo, no local em que a defesa não chega e o guarda-redes... também não.

Cristiano Ronaldo: o mais experiente da Seleção Nacional teve uma exibição esforçada, esteve no lance de maior perigo da primeira parte, com um remate de pé esquerdo ao poste. Na segunda metade, falhou uma grande penalidade e um golo já cantado pelos adeptos. Porém, manteve o ímpeto e pediu desculpa no final do jogo.

Renato Veiga: com um perfil mais físico do que Gonçalo Inácio, entrou na segunda parte e 'secou' os ataques irlandeses usando a sua alta estatura, marcando o possante Evan Ferguson. Além disso, é bastante assertivo em posse.