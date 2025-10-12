A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta domingo que Rafael Leão foi dispensado dos trabalhos desta janela internacional.

«A decisão da dispensa do jogador foi tomada pelo Selecionador Nacional, Roberto Martínez, após ponderação da condição física do jogador que participou, vindo do banco, no Portugal-República da Irlanda», pode ler-se num breve comunicado divulgado no site oficial.

Leão entrou durante 29 minutos na vitória sobre os irlandeses, mas já não tinha participado do treino deste domingo, bem como Gonçalo Inácio.

O avançado do Milan falha assim o duelo frente à Hungria, desta terça-feira, que pode ditar o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2026. O jogo no estádio de Alvalade começa às 19h45 e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

A Seleção nacional volta aos treinos esta segunda-feira, na Cidade do Futebol. Às 16h, Roberto Martínez e um jogador farão a antevisão ao encontro contra a formação magiar.

(Artigo atualizado às 21h33)