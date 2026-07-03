Portugal garantiu um lugar nos oitavos de final do Mundial 2026 ao derrotar a Croácia por 2-1, mas a análise estatística do Sofascore, parceiro do Maisfutebol, mostra que Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos tiveram um impacto completamente diferente no jogo.

O capitão foi titular, jogou 81 minutos e voltou a fazer história ao marcar pela primeira vez numa fase a eliminar de um Campeonato do Mundo, através de uma grande penalidade. Gonçalo Ramos entrou apenas aos 63 minutos e precisou de 27 minutos para decidir a partida, de cabeça, já em tempo de compensação.

No final, ambos terminaram com exatamente o mesmo número de remates: dois, um deles enquadrado, e ambos marcaram um golo. Mas é a forma como chegaram a esses números que merece destaque.

Quase os mesmos toques... em apenas um terço do tempo

À primeira vista, a diferença de minutos faria prever uma diferença muito maior na participação. Não aconteceu. Ronaldo terminou com 25 toques na bola em 81 minutos. Ramos fez 19 em apenas 27. Ou seja, o avançado do Milan precisou de praticamente um terço do tempo para ficar apenas seis toques atrás do capitão, sinal de que entrou imediatamente ligado ao jogo e envolvido nas ações ofensivas de Portugal.

Também na circulação houve poucas diferenças. Ronaldo acertou 21 dos 22 passes (95 por cento), enquanto Ramos completou 10 dos 11 (91 por cento), mantendo igualmente uma elevada eficácia.

Onde Ramos fez realmente a diferença

É nos duelos que a comparação muda completamente de figura. Ronaldo participou apenas num duelo durante todo o tempo em que esteve em campo e venceu-o. Já Ramos entrou para discutir praticamente todas as bolas a que foi chamado.

Disputou quatro duelos e ganhou três, triplicando o número de confrontos físicos vencidos pelo capitão apesar de ter jogado muito menos tempo.

O heatmap conta a história do jogo

Os mapas de calor ajudam a perceber a diferença de papéis. Ronaldo apareceu várias vezes fora da área, sobretudo no corredor esquerdo, baixou para participar na construção e procurou oferecer linhas de passe aos colegas, refletindo um papel mais interventivo do que propriamente na ocupação permanente da zona de finalização.

Já Gonçalo Ramos concentrou quase toda a sua atividade dentro e nas imediações da grande área croata, é verdade que era espectável pois o encontro estava empatado. Em vez de sair para ligar jogo, privilegiou a ocupação dos espaços entre os centrais e a procura constante da zona de finalização.

O heatmap confirma, assim, que Portugal ganhou uma referência mais fixa na área adversária na reta final do encontro, fator que acabou por ser determinante para consumar a reviravolta.