Fez-se história em Houston. Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo frente ao Uzbequistão e tornou-se no primeiro jogador de sempre a marcar em seis Campeonatos do Mundo.

O capitão da Seleção Nacional regressou aos golos por Portugal em fases finais de grandes competições dez jogos depois, e igualou Eusébio na lista de melhores marcadores portugueses em Campeonatos do Mundo, com nove tentos.

A antiga glória do Benfica fê-lo apenas numa edição, enquanto Ronaldo precisou de seis competições para alcançar este registo.

Ronaldo tornou-se ainda no segundo jogador mais velho a marcar em Mundiais, apenas atrás de Roger Milla que faturou quando tinha 42 anos e 39 dias, enquanto o capitão da Seleção Nacional tem 41 anos e 138 dias.

Veja aqui o golo de Cristiano Ronaldo: